N’sakala iddiası

Daha önce Fenerbahçe ile birlikte Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilen Fabrice N'Sakala bir kez daha gündeme getirildi.

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ALANYASPOR HABERLERİ

Daha önce Fenerbahçe ile birlikte Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilen Fabrice N'Sakala bir kez daha gündeme getirildi. Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki sol bek, menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere önerildi. Yönetimin sol bek transferinde N'Sakala için acele etmeyeceği ve bu oyuncuyu alternatif olarak düşündüğü ifade edildi.