31 Mayıs 2020, Pazar

ALANYASPOR

Kademeli olarak düsürülsün

Kademeli olarak düsürülsün
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

Yabancı sayısıyla ilgili A Spor’a konuşan Alanya Başkanı Çavuşoğlu, “14’ün çok olduğunu ve kademeli düşürülmesi gerektiğini söylüyordum” dedi.

Liglerde yabancı sayısı tartışmalarının tekrar gündeme geldiği ortamda Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor canlı yayınında yaptığı açıklamada 14 yabancı sayısının fazla olduğunu ve düşürülmesi gerektiğini söyledi. Başkan Çavuşoğlu, "Yabancı sayısı yıllardır konuşuluyor. Ben 14 sayısının çok olduğunu ve kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini söylüyordum. Buna birlikte karar vereceğiz. Bazı kulüp başkanlarımız, ben de dahil olmak üzere yabancı sınırının düşürülmesi gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı. 'nin aldığı kararları değerlendiren Çavuşoğlu, "Ligin kaldığı yerden devam etmesi gerekiyordu. Düşmenin kaldırılması talebini doğru bulmuyordum. TFF'nin açıkladığı karar ile görüşümüz aynıydı" şeklinde konuştu.

Başkan Hasan Çavuşoğlu, yabancı sayısının düşmesinden yana tavır koyduklarını söyleyip, bunun kademeli yapılması gerektiğini vurguladı.

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