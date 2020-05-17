17 Mayıs 2020, Pazar

ALANYASPOR

Bammou’dan yardım eli

Bammou’dan yardım eli
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 17.05.2020

Alanyasporlu Yacine Bammou eşi Kenza Kanouni ile birlikte ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı.

Alanyasporlu Yacine Bammou eşi Kenza Kanouni ile birlikte ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı. Faslı golcü, "Birlikte duruyoruz. Bu yolculukta, büyük kalpleri olan ve kesinlikle temas halinde olacağımız güzel ailelerle tanıştık. Ramazan ayındayız ve bu zor günlerde birbirinize yardım ettiğinizden emin olun" diye konuştu.
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