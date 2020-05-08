08 Mayıs 2020, Cuma

ALANYASPOR

Alanyasporlu futbolculardan sosyal mesafeli poz

Alanyasporlu futbolculardan sosyal mesafeli poz
ALANYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.05.2020

Aytemiz , ’in kalan 8 haftası için hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürürken, turuncu yeşilli takımın başarılı futbolcularının verdiği sosyal mesafeli poz dikkat çekti.

Aytemiz 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek Cemil Usta Sezonu için hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde devam ediyor. Turuncu yeşilli takım bugün tesislerde yine 3 ayrı grup halinde yaptığı antrenmanlara ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra kondisyon ve dayanıklılık içeren çalışmalar yaptı. Antrenman top kapma ve şut çalışmalarıyla sona erdi. Alanyaspor takımı hazırlıklarına hafta sonu
izninin ardından 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren devam edecek.

GOLCÜLERDEN SOSYAL MESAFELİ POZ

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı golcüleri Junior Fernandes, , Welinton De Souza ve file bekçisi Jose Marafona, antrenman sonrası verdikleri sosyal mesafeli pozla dikkat çekti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ALANYASPOR HABERLERİ
Alanyaspor çalışmalara başladı Alanyaspor çalışmalara başladı
Konyaspor'dan sosyal mesafeli antrenman Konyaspor'dan sosyal mesafeli antrenman
Alanyaspor yarın topbaşı yapıyor! Alanyaspor yarın topbaşı yapıyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör