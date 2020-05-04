04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Konyaspor'dan sosyal mesafeli antrenman
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen ve haziran ayında başlatılması planlanan maçlar için çalışmalara başladı.
Yeni tip Corona virüsü (COVİD-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını bireysel olarak sürdüren yeşil-beyazlı futbolcular, akşam saatlerinde yapılan antrenmanla belirlenen kurallar dahilinde, gruplar halinde çalışmalara başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmanda oyuncular sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.
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