06 Şubat 2020, Perşembe

ALANYASPOR

Efecan: Nazar değmesin

Efecan: Nazar değmesin
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2020

Alanyasporlu Efecan Karaca, "Pres oyununu özellikle ilk yarıda iyi yaptık. İstanbul'a avantajlı gidiyoruz. Bir an önce bu maçı unutup Fenerbahçe maçına odaklanmalıyız. İki kulvarda da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Nazar değmesin" dedi.

Alanyasporlu Efecan Karaca, "Pres oyununu özellikle ilk yarıda iyi yaptık. İstanbul'a avantajlı gidiyoruz. Bir an önce bu maçı unutup Fenerbahçe maçına odaklanmalıyız. İki kulvarda da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Nazar değmesin" dedi. İlk golü atan Bakasetas ise, "Onlara fırsat vermedik. Bugün anahtar çok koşmaktı. Mutluyuz" diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ALANYASPOR HABERLERİ
Alanya maçına Ümit Öztürk Alanya maçına Ümit Öztürk
Galatasaray Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray Alanyaspor'a konuk olacak
Alanyaspor gaza bastı Alanyaspor gaza bastı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör