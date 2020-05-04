04 Mayıs 2020, Pazartesi

ALANYASPOR

Aytemiz Alanyaspor çalışmalara başladı

Alanyaspor çalışmalara başladı
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

ekiplerinden Aytemiz , corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından ilk kez sahaya inerek çalışmalara başladı.

Corona virüsü salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi 'de de tüm ligler ertelendi. 'in ne zaman başlayacağına yönelik görüşmeler sürerken, futbolcuların evden bireysel çalışmalarını sürdürdüğü takımlar yavaş yavaş sahaya inmeye başladı.

Aytemiz Kulübü, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde federasyon tarafından açıklanan tedbirlere uyarak gruplar halinde çalışmalarına başladı. Kulüp tesislerinde toplanıp 3 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde antrenman sahasında çalışma yaptı. Bazı futbolcular ise spor salonunda yardımcı antrenörler gözetiminde çalıştı.

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