Aytemiz Alanyaspor çalışmalara başladı
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından ilk kez sahaya inerek çalışmalara başladı.
Corona virüsü salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tüm ligler ertelendi. Süper Lig'in ne zaman başlayacağına yönelik görüşmeler sürerken, futbolcuların evden bireysel çalışmalarını sürdürdüğü takımlar yavaş yavaş sahaya inmeye başladı.
Aytemiz Alanyaspor Kulübü, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde federasyon tarafından açıklanan tedbirlere uyarak gruplar halinde çalışmalarına başladı. Kulüp tesislerinde toplanıp 3 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde antrenman sahasında çalışma yaptı. Bazı futbolcular ise spor salonunda yardımcı antrenörler gözetiminde çalıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde