Alanya maçına Ümit Öztürk

MHK, Fenerbahçe'nin ligde Alanya ile yapacağı maça Ümit Öztürk'ü atadı. Cumartesi oynanacak mücadelede yardımcılar İbrahim Çağlar Uyarcan ve İbrahim Bozbey. VAR odasda Serkan Tokat olacak.

MHK, Fenerbahçe'nin ligde Alanya ile yapacağı maça Ümit Öztürk'ü atadı. Cumartesi oynanacak mücadelede yardımcılar İbrahim Çağlar Uyarcan ve İbrahim Bozbey. VAR odasda Serkan Tokat olacak.