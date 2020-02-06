06 Şubat 2020, Perşembe

ALANYASPOR

Alanya maçına Ümit Öztürk

Alanya maçına Ümit Öztürk
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2020

, Fenerbahçe'nin ligde Alanya ile yapacağı maça Ümit Öztürk'ü atadı. Cumartesi oynanacak mücadelede yardımcılar Uyarcan ve İbrahim Bozbey. VAR odasda Serkan Tokat olacak.

, Fenerbahçe'nin ligde Alanya ile yapacağı maça Ümit Öztürk'ü atadı. Cumartesi oynanacak mücadelede yardımcılar Uyarcan ve İbrahim Bozbey. VAR odasda Serkan Tokat olacak.

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