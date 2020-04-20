20 Nisan 2020, Pazartesi

ALANYASPOR

Alanya'da feda zamanı

Alanya'da feda zamanı
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 20.04.2020

Alanyaspor yönetiminin oyunculardan maaş indirimi talep edeceği iddia edildi.

Alanyaspor yönetiminin oyunculardan maaş indirimi talep edeceği iddia edildi. Salgın nedeniyle maddi kayıp yaşayan turuncu-yeşillilerin, yüzde 30 oranında feda isteyecek. Alanyaspor, hali hazırda oyunculara yıllık yaklaşık 100 milyon TL ödeme yapıyor.

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