01 Nisan 2020, Çarşamba

ALANYASPOR

Tutku yüksek

Tutku yüksek
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

Türkiye macerasını anlatan Alanyalı Caulker: tutkusu yüksek. Burada oynamaktan keyif alıyorum.

Alanya'nın İngiliz savunmacısı Caulker, ülke basınına Türkiye macerasını anlattı. Gaziantep maçını seyircisiz oynadıklarını kaydeden 28 yaşındaki stoper, "Seyircisiz oynamak çok kötü. Özellikle Türkiye gibi tutkusunun yüksek olduğu bir ülkede daha da zor. İstanbul'daki maçlardan keyif alıyorum. Dolu tribünler önünde oynuyoruz. Konuk takım olduğumuz için düşmanca bir ortam oluyor ama yine de seviyorum" dedi. Ailesiyle görüntülü olarak konuştuğunu belirten Caulker, salgının insanlığın birlik olmak açısından bir fırsat olduğunu söyledi.
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