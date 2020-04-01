01 Nisan 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Tutku yüksek
Türkiye macerasını anlatan Alanyalı Caulker: Futbol tutkusu yüksek. Burada oynamaktan keyif alıyorum.
Alanya'nın İngiliz savunmacısı Caulker, ülke basınına Türkiye macerasını anlattı. Gaziantep maçını seyircisiz oynadıklarını kaydeden 28 yaşındaki stoper, "Seyircisiz oynamak çok kötü. Özellikle Türkiye gibi futbol tutkusunun yüksek olduğu bir ülkede daha da zor. İstanbul'daki maçlardan keyif alıyorum. Dolu tribünler önünde oynuyoruz. Konuk takım olduğumuz için düşmanca bir ortam oluyor ama yine de seviyorum" dedi. Ailesiyle görüntülü olarak konuştuğunu belirten Caulker, salgının insanlığın birlik olmak açısından bir fırsat olduğunu söyledi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ALANYASPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...