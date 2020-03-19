19 Mart 2020, Perşembe

ALANYASPOR

Aytemiz Alanyaspor'da futbolculara 4 gün izin verildi

Alanyaspor'da futbolculara 4 gün izin verildi
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 19.03.2020

ekiplerinden Aytemiz 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine takıma 4 gün izin verildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'de maçların koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi üzerine futbolculara izin verildiği, çalışmalara 24 Mart Salı günü devam edileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Kulüp yönetimimiz, alınan bu kararın ardından futbolcularımıza, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, bu süreçte yurt dışına çıkmamaları ve evlerinde kalmaları gerektiğini iletti." ifadeleri kullanıldı.

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