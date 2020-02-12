12 Şubat 2020, Çarşamba

ALANYASPOR

Alanya hazırkıta

Alanya hazırkıta
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 12.02.2020

Kupası'nda 2-0'ın rövanşında bugün Galatasaray'a konuk olacak Alanyaspor, yarı final için hazır kıta.

Kupası'nda 2-0'ın rövanşında bugün G.Saray'a konuk olacak Alanyaspor, yarı final için hazır kıta. Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında galibiyeti kaçıran Akdeniz ekibi, ligde son 7 maçta aldığı 5 galibiyet, 2 beraberlikle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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