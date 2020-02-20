20 Şubat 2020, Perşembe

ALANYASPOR

Alanyaspor Papiss Cisse önderliğinde üst sıralarda!

Alanyaspor Cisse önderliğinde üst sıralarda!
ALANYASPOR
Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 Giriş Tarihi: 20.02.2020

Aytemiz 'da attığı 16 golle adından söz ettiren Senegalli oyuncu , takımının ligde üst sıralarda olmasında ve kupada yoluna devam etmesinde büyük rol oynadı.

'de 22 hafta sonunda 16 gole ulaşan Senegalli futbolcu, gol krallığında Trabzonsporlu Sörloth ile yarışıyor. Aytemiz , bu sezon bin 669 dakika süre alan Cisse'nin gol attığı maçlarda rakiplerine yenilmeyerek 33 puan elde etti

Süper Lig'de bu sezon sergilediği futbolla adından sıkça söz ettiren Aytemiz Alanyaspor'un golcü oyuncusu , takımının üst sıralardaki mücadelesinde önemli rol oynadı. Attığı gollerle takımının kazandığı puanlara katkısı dikkati çeken 34 yaşındaki Senegalli oyuncu, bu sezon turuncu-yeşilli formayı giydiği 20 karşılaşmada 16 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Cisse, geride kalan 22 hafta sonunda 17 gol atan 'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth'ün bir gol gerisinde ikinci sırada yer aldı.

ATTIĞI GOLLER

Süper Lig'de 22 haftada topladığı 39 puanla 5. sırada yer alan Alanyaspor'un gol silahı Papiss Demba Cisse, takımının deplasmanda (1-0), BtcTurk (3-2), Gaziantep FK (1-1), Yukatel Denizlispor (5-1), (2-1), iç sahada da Kasımpaşa (4-1), Demir Grup (1-1), Hes Kablo Kayserispor (5-1), BtcTurk Yeni Malatyaspor (2-1) ve (1-1) ile oynadığı maçlarda birer gol attı. Golcü futbolcu, iç sahada Fenerbahçe (3-1), (5-2) ve İttifak Holding Konyaspor (2-1) mücadelelerinde ise ağlara ikişer gol bıraktı.

33 PUAN ELDE ETTİ

Aytemiz Alanyaspor, bu sezon bin 669 dakika süre alan Cisse'nin gol attığı maçlarda rakiplerine yenilmeyerek 33 puan elde etti. Turuncu-yeşilliler, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik alıp, rakiplerine boyun eğmedi.

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