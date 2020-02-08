Alanyaspor tutulmuyor

Rakip Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bu sezon fırtına gibi esiyor. 38 puanla 4. sırada yer alan turuncu-yeşilli ekip, Süper Lig'de son 5 maçını kazandı.

Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinin ilk ayağında Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Akdeniz temsilcisinin başarılı hocası Bulut, "Fenerbahçe karşısında da Galatasaray maçındaki gibi kora kor mücadele edip, iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" dedi.