3 silahşora dikkat

Papiss Cisse (15 gol+1 asist), Bakasetas (6 gol/4 asist) ve Junior Fernandes (6 gol+5 asist) gibi etkili isimlere sahip Alanyaspor, Trabzonspor'un (43 gol) ardından ligin en golcü takımı.

20 maçta 40 gol atan Akdeniz ekibi maç başına 2 gol ortalaması ile oynuyor. Erol Bulut'un öğrencileri; ligde ceza sahası içinden en çok gol atan (30), ceza sahası içinden en çok şut atan (183) ve en çok kafa golü atan takım (11) durumunda.



FENERBAHÇE 4-2 ÖNDE

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 7 maçta sarı-lacivertliler 4, turuncuyeşilliler 2 kez galip geldi. Bir müsabaka berabere sonuçlandı. Kanarya'nın 14 golüne, güney ekibi 8 golle yanıt verdi. İlk yarıda Alanya'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazanmıştı.