MAÇ SONUCU l Fenerbahçe 1-1 Aytemiz Alanyaspor l ÖZET İZLE

Süper Lig'de 21. haftada Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk etti. 3 penaltı kararının çıktığı müsabakada Fenerbahçe ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk etti.Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe'nin golünü 53. dakikada penaltıdan Kruse kaydetti. Alanyaspor'un golünü ise 29. dakikada penaltıdan Cisse kaydetti. Öte yandan Cisse 61. dakikada kullandığı penaltı atışını üst direğe nişanladı.

11'LER...

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Rodrigues, Kruse, Muriqi.

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Siopis, Salih, Campos, Bakasetas, Efecan, Cisse.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Cisse'nin ara pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Bakasetas'ın vuruşunda Altay topu uzaklaştırdı.



15'inci dakikada Dirar, Rodrigues ile verkaça girip topu Vedat'a aktardı. Vedat'ın yakın mesafeden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.



22'nci dakikada Jailson'un ceza sahası içinde topa elle müdahale yapması ile hakem Ümit Öztürk, VAR'a baktıktan sonra penaltı noktasını gösterdi.



24'üncü dakikada topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi ancak karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk, Altay penaltı atışı öncesinde erken hamlede bulunduğu için atışı tekrarlattı.



29'uncu dakikada topun başına tekrar geçen Cisse, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.



43'üncü dakikada Tolga Ciğerci'nin sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içine bulunan Alanyaspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



51'inci dakikada Deniz'in ortası ile ceza sahası içinde bulunan Kruse topu Rodrigues'e indirdi. Siopis'in Rodrigues'e yaptığı faul sonrasında hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.



53'üncü dakikada topun başına geçen Kruse'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



54'üncü dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Vedat'ın sağ çaprazdan vuruşunda top kalenin yanından az farkla auta çıktı.



59'uncu dakikada ceza sahası içi sol taraftan içeri giren Campos'a Jailson'un yaptığı faul sonrası hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.



61'inci dakikada topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu kaleci Altay kontrol etti.



75'inci dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında topa iyi yükselen Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.



78'inci dakikada Gustavo'nun ara pası ile sol kanattan ceza sahasına giren Rodrigues'in vuruşunda kaleci Marafona topa iki hamlede sahip oldu.



87'nci dakikada Gustavo'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.



88'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Isla, topu içeri çevirdi. Topla buluşan Vedat'ın vuruşunda meşin yuvarlak Onur Bulut'a çarparak geri döndü. El ile oynama olduğu gerekçesi ile yapılan itirazlar sonrası VAR'a başvuran hakem Ümit Öztürk, penaltı olmadığına hükmetti.



Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle son buldu.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK



Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçına 3 eksik oyuncusu ile çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen kaptan Emre Belözoğlu ve sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar karşılaşmada yer almadı. Sakatlığı son bulan ve takımla birlikte çalışmalarda yer alan Hasan Ali Kaldırım da, teknik heyet tarafından riske edilmedi.

KAPTAN OZAN TUFAN



Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Aytemiz Alanyaspor maçına da kaptan olarak çıktı. Görev aldığı son 3 maça kaptan olarak çıkan Ozan Tufan, Emre Belözoğlu'nun kart cezalısı, Hasan Ali Kaldırım'ın da riske edilmediği karşılaşmada kaptan olarak yer aldı.



FALETTE YEDEK SOYUNDU



Sarı-lacivertli ekipte GMG Kırklarelispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında formayı ilk kez giyen Simon Falette, Aytemiz Alanyaspor maçında yedek soyundu. Kırklarelispor karşılaşmasında da yedekler arasında yer alan ve 61'inci dakikada Jailson'un yerine oyuna dahil olan Gineli futbolcu, teknik heyet tarafından görev verilmesi durumunda Kadıköy'de ilk kez sahaya çıkacak.





TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI



Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımı yalnız bırakmadı. Soğuk havaya rağmen karşılaşmaya büyük ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, gönül verdikleri takımlarına destek oldu.