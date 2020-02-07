07 Şubat 2020, Cuma

ALANYASPOR

Papiss Cisse'de sıcak gelişme! 1+1 yıllık sözleşme

Papiss Cisse'de sıcak gelişme! 1+1 yıllık sözleşme
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 07.02.2020

'in ikinci yarısında yakaladığı çıkışla dördüncü sıraya kadar yükselerek zirve yarışına dahil olan Aytemiz , yeni sezonun planlamasına şimdiden başladı. ekibi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamak için girişimlerine başladı.

Ligin 21. haftasında 'de ile karşılaşacak olan Aytemiz 'da gündem ... ekibi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Senegalli golcüyü kadroda tutabilmek için kolları sıvadı. Alanya yönetimi, bu sezon gösterdiği etkili performansla 20 haftası geride kalan ligde Alanyaspor'un zirve yarışında olmasında büyük katkı sağlayan yıldız futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme önerecek. Fanatik'in haberine göre, Alanyaspor yönetiminin önümüzdeki günlerde konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

Bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla ligde 15 gol kaydeden Cisse, gol krallığında 16 golü bulunan Alexander Sörloth'un ardından ikinci sırada bulunuyor.

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