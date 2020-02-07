Papiss Cisse'de sıcak gelişme! 1+1 yıllık sözleşme
Süper Lig'in ikinci yarısında yakaladığı çıkışla dördüncü sıraya kadar yükselerek zirve yarışına dahil olan Aytemiz Alanyaspor, yeni sezonun planlamasına şimdiden başladı. Akdeniz ekibi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Papiss Cisse ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamak için girişimlerine başladı.
Ligin 21. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'da gündem Papiss Cisse... Akdeniz ekibi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Senegalli golcüyü kadroda tutabilmek için kolları sıvadı. Alanya yönetimi, bu sezon gösterdiği etkili performansla 20 haftası geride kalan ligde Alanyaspor'un zirve yarışında olmasında büyük katkı sağlayan yıldız futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme önerecek. Fanatik'in haberine göre, Alanyaspor yönetiminin önümüzdeki günlerde konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.
Bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla ligde 15 gol kaydeden Cisse, gol krallığında 16 golü bulunan Alexander Sörloth'un ardından ikinci sırada bulunuyor.
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