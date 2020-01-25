Alanyaspor şampiyona bilendi

Son şampiyon Galatasaray'la eşleşen Alanya, güçlü rakibine gözdağı verdi. Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Yılda 4 kez Galatasaray ile maç yapmak bizim için de önemli bir şey. İki lig, iki kupa maçı. Birini oynadık, 3 maçımız kalıyor. Amacımız ve hedefimiz turu geçmek" diye iddialı konuştu.

Son şampiyon Galatasaray'la eşleşen Alanya, güçlü rakibine gözdağı verdi. Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Yılda 4 kez Galatasaray ile maç yapmak bizim için de önemli bir şey. İki lig, iki kupa maçı. Birini oynadık, 3 maçımız kalıyor. Amacımız ve hedefimiz turu geçmek" diye iddialı konuştu.