25 Ocak 2020, Cumartesi

ALANYASPOR

Alanyaspor şampiyona bilendi

Alanyaspor şampiyona bilendi
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Son şampiyon Galatasaray'la eşleşen Alanya, güçlü rakibine gözdağı verdi. Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Yılda 4 kez Galatasaray ile maç yapmak bizim için de önemli bir şey. İki lig, iki kupa maçı. Birini oynadık, 3 maçımız kalıyor. Amacımız ve hedefimiz turu geçmek" diye iddialı konuştu.

Son şampiyon Galatasaray'la eşleşen Alanya, güçlü rakibine gözdağı verdi. Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Yılda 4 kez Galatasaray ile maç yapmak bizim için de önemli bir şey. İki lig, iki kupa maçı. Birini oynadık, 3 maçımız kalıyor. Amacımız ve hedefimiz turu geçmek" diye iddialı konuştu.

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