24 Aralık 2019, Salı

ALANYASPOR

Erol Bulut: Muhakkak kazanmamız gereken bir maçtı

Muhakkak kazanmamız gereken bir maçtı
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 24.12.2019

Deplasmanda karşılaştığı Denizlispor'u 5-1’lik farklı skorla geçen 'da , karşılaşma ile ilgili olarak, “Üst sıralardan kopmak istemiyorduk. Muhakkak kazanmamız gereken bir maçtı” dedi.

, üst sıralara tırmanmak için maçı kesinlikle kazanmaları gerektiklerini ve öyle de yaptıklarını ifade ederek, "Güzel bir maç ve performansla güzel bir 3 puan aldık. Bizi bu 3 puan çok mutlu etti. Üst sıralardan kopmak istemiyorduk. Muhakkak kazanmamız gereken bir maçtı. Futbolcularımla da aynı şekilde konuştum, 'bu gün galibiyetten başka bir şey düşenmememiz lazım' diye. Ama bunu isteyip ve arzularsak diye söyledim. Bunu da futbolcularım sahada zaten en iyi şekilde uyguladılar. Birinci saniyeden itibaren maça iyi konsantre oldular, son dakikaya kadar. Ben kendilerini tebrik ediyorum. 5 gol atarak buradan 3 puan ile ayrıldık" diye konuştu.

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