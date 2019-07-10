Erol Bulut: "2-3 transfer daha yapacağız"

Yeni sezon hazırlıklarına evinde girdiği kampla devam eden Aytemiz Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Erol Bulut, çalışmaları değerlendirdi. Bulut, "Yapacağımız 2-3 transfer daha olacak. Onları da en kısa sürede aramıza kattığımızda iyi bir çalışma olacak" dedi.

Turuncu-yeşillilerin Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde devam eden birinci etap kampını değerlendiren Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, çalışmaların güzel bir ortamda sürdüğünü, tek sıkıntının sıcak hava olduğunu söyledi. Teknik Direktör Bulut, "Hava sıcak. Futbolcuları yoruyor ama biz de Alanya'ya alışıyoruz. Futbolcularımız burada, 4 oyuncumuz sonradan burada olacak. Antrenmanlarımıza 1 Temmuz itibarıyla başladık ve yoğun geçiyor. Biraz taktiksel çalıştık. Hafta sonu Almanya'da bir hazırlık maçımız olacak. Oradaki maç sonrası Bolu kampına gireceğiz" diye konuştu.

TRANSFER TEŞEKKÜRÜ

Transfer çalışmalarının da devam ettiğini belirten Bulut, "Yaptığımız transferler var. Gelmeden önce yapılan transferler vardı, gelişimizden sonra gelen transferlerimiz oldu. Bu konuda başkanımıza, yönetim kuruluna ve transfer komitesine teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten büyük kulüp çizgisinde hareket ediyorlar ve davranıyorlar. Transferleri en hızlı şekilde yetiştirmeye çalışıyorlar. Bunun olumlu tarafı; erken gelen futbolcunun uyum ve alışma süreci kısa sürüyor. İnşallah yeni gelen arkadaşlarımız da en kısa sürede takıma uyum sağlayarak katkı sağlayacaktır" dedi.

'GİTMEK İSTEYENİN YOLUNU KAPATMAYACAKSIN'

Alanyaspor'un Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Villafanez'in Meksika ligi ekiplerinden Monarcas Marelia ile anlaştığı yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine ise Erol Bulut, "Daha önce de bir teklif vardı, gitme isteği de vardı. Gitmek isteyen futbolcunun yolunu kapatmayacaksın. Kulübün menfaatleri doğrultusunda arkadaşımız bizden ayrılmış bulunacak. Aynı zamanda Ufuk Ceylan daha fazla oynamak istediğini söyledi. O yüzden birinci dönem kampa katılmadılar" diye konuştu.

'2-3 TRANSFER DAHA OLACAK'

Bir gazetecinin, 'Diğer takımların transferlerini nasıl buluyorsunuz?' sorusunu yanıtlayan Bulut, "Diğer takımlar bizi ilgilendirmiyor. Bizim ne yaptığımız önemli. Şu ana kadar iyi işler yaptık. Yönetim ve takım arkadaşlarımız çabuk hareket ediyor. Yapacağımız 2-3 transfer daha olacak. Onları da en kısa sürede aramıza kattığımızda iyi bir çalışma olacak. Zaten önümüzde 5 hafta bir süre daha var. Hem Topuk Yaylası kampı hem de Avusturya kampının önemli geçeceğini düşünüyorum" cevabını verdi.

'HEDEFTE KUPA DA VAR '

Yeni sezondaki hedeflerini de açıklayan Erol Bulut, şöyle dedi:

"Hedef her zaman olmalı, ben de hedefi olan bir teknik direktörüm. Burada da bir hedefimiz var. O da olmazsa gelip başlamazdık. Burada hedefimiz geçen yıl ligi 9'uncu sırada bitiren Alanyaspor'da daha iyisini yapabilmek ama mümkünse üst sıralarda yer alabilmek. Aynı zamanda kupalarda da gidebileceğimiz kadar gitmek. Sonunda ne elde edeceğimiz hep birlikte göreceğiz."