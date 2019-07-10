10 Temmuz 2019, Çarşamba

ALANYASPOR

Erol Bulut: "2-3 transfer daha yapacağız"

Erol Bulut: 2-3 transfer daha yapacağız
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 10.07.2019

Yeni sezon hazırlıklarına evinde girdiği kampla devam eden Aytemiz 'un yeni teknik direktörü , çalışmaları değerlendirdi. Bulut, "Yapacağımız 2-3 daha olacak. Onları da en kısa sürede aramıza kattığımızda iyi bir çalışma olacak" dedi.

Turuncu-yeşillilerin Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde devam eden birinci etap kampını değerlendiren Alanyaspor Teknik Direktörü , çalışmaların güzel bir ortamda sürdüğünü, tek sıkıntının sıcak hava olduğunu söyledi. Bulut, "Hava sıcak. Futbolcuları yoruyor ama biz de Alanya'ya alışıyoruz. Futbolcularımız burada, 4 oyuncumuz sonradan burada olacak. Antrenmanlarımıza 1 Temmuz itibarıyla başladık ve yoğun geçiyor. Biraz taktiksel çalıştık. Hafta sonu 'da bir hazırlık maçımız olacak. Oradaki maç sonrası kampına gireceğiz" diye konuştu.

TRANSFER TEŞEKKÜRÜ

çalışmalarının da devam ettiğini belirten Bulut, "Yaptığımız transferler var. Gelmeden önce yapılan transferler vardı, gelişimizden sonra gelen transferlerimiz oldu. Bu konuda başkanımıza, yönetim kuruluna ve transfer komitesine teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten büyük kulüp çizgisinde hareket ediyorlar ve davranıyorlar. Transferleri en hızlı şekilde yetiştirmeye çalışıyorlar. Bunun olumlu tarafı; erken gelen futbolcunun uyum ve alışma süreci kısa sürüyor. İnşallah yeni gelen arkadaşlarımız da en kısa sürede takıma uyum sağlayarak katkı sağlayacaktır" dedi.

'GİTMEK İSTEYENİN YOLUNU KAPATMAYACAKSIN'

Alanyaspor'un Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Villafanez'in ligi ekiplerinden Monarcas Marelia ile anlaştığı yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine ise Erol Bulut, "Daha önce de bir teklif vardı, gitme isteği de vardı. Gitmek isteyen futbolcunun yolunu kapatmayacaksın. Kulübün menfaatleri doğrultusunda arkadaşımız bizden ayrılmış bulunacak. Aynı zamanda daha fazla oynamak istediğini söyledi. O yüzden birinci dönem kampa katılmadılar" diye konuştu.

'2-3 TRANSFER DAHA OLACAK'

Bir gazetecinin, 'Diğer takımların transferlerini nasıl buluyorsunuz?' sorusunu yanıtlayan Bulut, "Diğer takımlar bizi ilgilendirmiyor. Bizim ne yaptığımız önemli. Şu ana kadar iyi işler yaptık. Yönetim ve takım arkadaşlarımız çabuk hareket ediyor. Yapacağımız 2-3 transfer daha olacak. Onları da en kısa sürede aramıza kattığımızda iyi bir çalışma olacak. Zaten önümüzde 5 hafta bir süre daha var. Hem kampı hem de kampının önemli geçeceğini düşünüyorum" cevabını verdi.

'HEDEFTE KUPA DA VAR '

Yeni sezondaki hedeflerini de açıklayan Erol Bulut, şöyle dedi:

"Hedef her zaman olmalı, ben de hedefi olan bir teknik direktörüm. Burada da bir hedefimiz var. O da olmazsa gelip başlamazdık. Burada hedefimiz geçen yıl ligi 9'uncu sırada bitiren Alanyaspor'da daha iyisini yapabilmek ama mümkünse üst sıralarda yer alabilmek. Aynı zamanda kupalarda da gidebileceğimiz kadar gitmek. Sonunda ne elde edeceğimiz hep birlikte göreceğiz."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ALANYASPOR HABERLERİ
Alanyaspor'a Faslı forvet Alanyaspor'a Faslı forvet
Aytemiz Alanyaspor'da kombineler satışta Aytemiz Alanyaspor'da kombineler satışta
Alanyaspor'a Merih Demiral piyangosu Alanyaspor'a Merih Demiral piyangosu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör