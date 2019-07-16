16 Temmuz 2019, Salı

ALANYASPOR

Erol Bulut: “İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz”

Erol Bulut: “İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz”
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 16.07.2019

Aytemiz Teknik Direktörü Erol Bulut, hazırlık kampında futbolcuların istekli ve arzulu şekilde çalıştıklarını söyledi.

, yeni sezon hazırlıklarını 'nda sürdürüyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yapan sarı-kırmızılılar, enerji depoluyor. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Teknik Direktör Erol Bulut, Avrupa standartlarının üzerinde, mükemmel bir tesiste kamp çalıştıklarını belirterek, "Her sene burada mutlaka en az 3 takım yeni sezon hazırlıkları için bulunuyor. Ben de geçen sene burada ile bulundum. Bu sene Alanyaspor ile buradayız. Tesisler mükemmel. Şu ana kadar 2 gündür buradayız ve çok fazla sis olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz ve çalışmalarımızı engellemez" dedi.

Futbolcularımızın istekli ve arzulu çalıştıklarını da dile getiren Bulut, "Çalışmalarımız en iyi şekilde sürüyor. Junior Fernandes ve 'un Kupa Amerika ve 'nda maçları vardı. 21 Temmuz'da bize katılacaklar. Onlar da katıldıktan sonra hazırlıklarımızı tam kadro sürdüreceğiz" diye konuştu.

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