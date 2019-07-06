06 Temmuz 2019, Cumartesi

ALANYASPOR

Alanyaspor'a Merih Demiral piyangosu

Alanyaspor'a Merih Demiral piyangosu
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 06.07.2019

Aytemiz , dün İtalya Serie A ekiplerinden 'a transferi resmi olarak açıklanan 'ın transferinden kasasını dolduracak.Sassuolo ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak, Merih'in bir sonraki olası transferinden yüzde 12.5 pay, oyuncunun Juventus'a transferi sonrasında Sassuolo kulübü tarafından Alanyaspor'a ödenecek.

dün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, milli oyuncu 'ı kadrosuna kattığını duyurmuştu. Demiral ile 30 Haziran 2024'e kadar sürecek bir sözleşme imzalayan İtalyan ekibi, oyuncunun bonservisi için Sassuolo kulübüne 18 milyon Euro ödeyecek. Sassuolo ise yapılan anlaşma gereği bu transferden yüzde 12.5'lik payı (2.25 milyon Euro) Aytemiz 'a ödeyecek.

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