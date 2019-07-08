08 Temmuz 2019, Pazartesi

ALANYASPOR

Aytemiz Alanyaspor'da kombineler satışta

Aytemiz Alanyaspor'da kombineler satışta
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 08.07.2019

Aytemiz Kulübü 2019- 2020 sezonu kombine yenileme dönemi başladı. Genel satışın ise 'da başlayacağı bildirildi.

'de mücadele eden Aytemiz 'un 2019-2020 sezonunda Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda geçerli olacak kombinelerinin satışına başlandı. 17 Temmuz Çarşamba gününe kadar yenileme işlemi yapılacak ve Perşembe günü ise genel satış başlayacak. Kombineler; VIP Tribün 2500 TL, D-E-F Bloklar 750 TL, Maraton Tribün A-B-C-G-H-I Bloklar 650 TL, Kapalı Tribün TL 650 TL, Kale Arkası Tribünleri 250 TL'den satışa açıldı.

Kombine alımı sırasında Passolig yıllık kart kullanım süresinin en az 31 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olması gerekiyor. Kombineler, 'www.passo.com.tr' veya Alanyaspor Passolig Ofisi'nden taksit avantajıyla yenilenebilecek. Taksitli kombine yenilemelerinde yüzde 8 vade farkı uygulanacak. Kombine yenileme için 'www.passo.com.tr' adresinden üye girişi yapılarak, 'kombine rezervasyonlarım' bölümünden bir önceki sezona ait kombine aynı koltuk numarasıyla yenileme yapılabilecek.

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