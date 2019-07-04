04 Temmuz 2019, Perşembe
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Komşudan bir transfer daha
Giriş Tarihi: 04.07.2019
Alanya, Aris'ten orta saha Siopis'i aldı. Yunanlı sayısı, Tzavellas ve Bakasetas'la üçe çıktı.
Geçen sezon kadrosunda Tzavellas ve Maniatis'i bulunduran Alanya, Maniatis'le yolları ayırmıştı. Akdeniz ekibi, yeni sezon öncesi AEK'dan Bakasetas'ın ardından dün de Aris'in 25 yaşındaki orta sahası Siopis'le 3 yıllık imza attı. Törene katılan Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Kendisi çok kaliteli bir oyuncu, takımımıza da katkı sağlayacaktır" dedi. İlk kez yurt dışında oynayacağını belirten Siopis ise "Kendimi yabancı hissetmiyorum. Tzavellas'la görüştüm. Kulübün ve ligin üst seviyede olduğunu söyledi, bu da transferi kolaylaştırdı" diye konuştu. Genç futbolcu, geçen sezon 27 maçta 1 gol, 1 asist kaydetti.
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