04 Haziran 2019, Salı

ALANYASPOR

Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi bitti

Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi bitti
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 04.06.2019

, teknik direktör 'la yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamadı.

Ayrıntılar birazdan...
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