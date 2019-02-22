22 Şubat 2019, Cuma

ALANYASPOR

Alanyaspor'dan imza şov

Alanyaspor'dan imza şov
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 22.02.2019

Turuncu-yeşilliler, Tzavellas ve Haydar Yılmaz’la 2021; Efecan Karaca ile de 2022 yılına kadar nikah tazeledi.

yönetiminde çıkış yapan Alanyaspor, iç transferde şov yaptı. Turuncu-yeşilliler, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Haydar Yılmaz ile Georgios Tzavellas'la iki yıllık yeni kontrat yaparken; Efecan Karaca'ya da 2022'ye kadar imza attırdı. 6 yıldır Alanya'nın başarısı için ter döktüğünü belirten Efecan, "Avrupa'ya gitmeyi hedefleyen bir kulüp haline geleceğiz" dedi. Tecrübeli eldiven Haydar, yeni bir sayfa açtığını ve yuvada kaldığı için mutlu olduğunu aktarırken; Yunan savunmacı Tzavellas şu ifadeleri kullandı: "İlk günden bu yana herkes beni kabullendi. Bu kulübü ailem gibi görüyorum."

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