Alanyaspor'dan imza şov
Turuncu-yeşilliler, Tzavellas ve Haydar Yılmaz’la 2021; Efecan Karaca ile de 2022 yılına kadar nikah tazeledi.
Sergen Yalçın yönetiminde çıkış yapan Alanyaspor, iç transferde şov yaptı. Turuncu-yeşilliler, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Haydar Yılmaz ile Georgios Tzavellas'la iki yıllık yeni kontrat yaparken; Efecan Karaca'ya da 2022'ye kadar imza attırdı. 6 yıldır Alanya'nın başarısı için ter döktüğünü belirten Efecan, "Avrupa'ya gitmeyi hedefleyen bir kulüp haline geleceğiz" dedi. Tecrübeli eldiven Haydar, yeni bir sayfa açtığını ve yuvada kaldığı için mutlu olduğunu aktarırken; Yunan savunmacı Tzavellas şu ifadeleri kullandı: "İlk günden bu yana herkes beni kabullendi. Bu kulübü ailem gibi görüyorum."
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