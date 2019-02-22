22 Şubat 2019, Cuma
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Alanyaspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamam
Giriş Tarihi: 22.02.2019
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Kasımpaşa’yı sahasında ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.
Hafta sonunda Kasımpaşa'yı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gözetiminde çalıştı. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. İdmanın son bölümü ise çift kale maçla tamamlandı.
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