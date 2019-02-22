22 Şubat 2019, Cuma

ALANYASPOR

Alanyaspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamam

Alanyaspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamam
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 22.02.2019

’in 23. haftasında ’yı sahasında ağırlayacak olan Aytemiz , bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

Hafta sonunda 'yı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda konuk edecek olan Aytemiz hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gözetiminde çalıştı. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. İdmanın son bölümü ise çift kale maçla tamamlandı.

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