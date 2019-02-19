19 Şubat 2019, Salı

ALANYASPOR

Aytemiz Alanyaspor'da Kasımpaşa mesaisi

Aytemiz Alanyaspor'da Kasımpaşa mesaisi
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 19.02.2019

’in 23. haftasında ’yı sahasında ağırlayacak olan Aytemiz , bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Hafta sonunda 'yı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda konuk edecek olan Aytemiz hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda turuncu-yeşilliler, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gözetiminde çalıştı. Antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından futbolcular küçük sahada ayak tenisi oynadı. Adale ağrıları bulunan Fernandes ile Ozan ve sakatlığı olan Obi idmana katılmadı. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle antrenmanlara çıkamayan Mbilla ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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