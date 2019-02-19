Ozan Tufan hepsinden iyi!

Alanya'ya kiralanan Ozan Tufan'ın 2-0'lık Trabzonspor maçında sahanın en iyileri arasında yer alması sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

Sosyal medyada yönetime eleştiri yağdı:

Ozan Tufan aktif bütün Fenerbahçe orta sahasından daha iyi oynadı, 3 maçta kendine geldi çocuk.

Onu beğenmeyip Fenerbahçe'den uzaklaştıranlara kapak olsun.

Ozan Tufan'a bak. Şaka gibi. Artık birileri ciddi ciddi el atabilir mi şu kulübe, bu yönetim eksisinden boş çıktı.



Giden coşuyor

Kanarya'nın yazın sattığı Giuliano da Al Nasr'da 22 maçta 9 gol 6 asist üretti. Josef, Al Ahli'de sakatlanana kadar 15 maçta 1 gol, 3 asiste imza attı. Ara transferde gönderilen Aatıf ise Çaykur Rizespor'da 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı, 1 gol kaydetti.