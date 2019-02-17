17 Şubat 2019, Pazar

ALANYASPOR

Sergen Yalçın: "Çok değerli bir 3 puan aldık"

Sergen Yalçın: Çok değerli bir 3 puan aldık
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 17.02.2019

'u 2-0 mağlup eden 'da teknik direktör maçtan sonra yaptığı açıklamada "Çok önemli bir 3 puan aldık" dedi.

Aytemiz Teknik Direktörü ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Trabzon gerçekten çok zor bir deplasman. Şartlar ne olursa olsun burası her zaman zordur. Çok güzel bir stat yapmışlar. Tribünler, taraftar çok güzel. Bizim açımızdan çok değerli bir 3 puan aldık. Özellikle ligin devamı için çok değerli bir 3 puan aldık. Aşağıdaki pozisyondaki takımlar çok sıkıştı. Bu galibiyet bizi o grubun biraz üzerine attı ve nefes alma imkanı sağladı. Çok zor bir periyot oynuyoruz. İkinci yarı 5 maç oynadık, bunların üçünü deplasmanda oynadık. Bundan sonraki süreç umarım bizim için daha iyi olacak. Artık bundan sonra 6 içerde 6 dışarıda maç oynayacağız. Biraz daha kendi rakiplerimizle oynayacağız. Fikstürümüz normale dönüyor. Genel oyundan çok memnunum, oyuncularıma teşekkür ediyorum. İnanılmaz mücadele ettiler. Özellikle ikinci yarıda çok doğru oynadılar. ofansif kadro ile sahadaydı. Bazen bu oyun içerisinde risk olabiliyor. Biz de zaman zaman iç saha maçlarında böyle risk alarak oynuyoruz. Bu ofansif kadronun açıklarını değerlendirdik. Önemli galibiyet aldık. Bugün bunun mutluluğunu yaşayacağız. Bundan sonra önümüzdeki maçlara hazırlanıp devam edeceğiz."

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