03 Şubat 2019, Pazar

ALANYASPOR

İmzasını attı!

İmzasını attı!
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2019

Alanyaspor tarihinde Galatasaray’dan ilk defa puan koparttı. Ayrıca üst üste 6 maçta yenilgi görmeyerek yönetiminde en iyi serisine imza attı.

Aytemiz Alanyaspor, yönetiminde çıkışını sürdürüyor. Güçlü rakibi Galatasaray karşısında baştan sonra üstün bir futbol sergileyen Güney ekibi, Djalma ile öne de geçmeyi başardı ama üstünlüğünü koruyamadı. Maç 1-1 sona ererken Alanyaspor tarihinde ilk kez güçlü rakibinden puan aldı. Daha önce oynanan 5 maçı da kaybetmişti. Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Alanyaspor, yenilmezliğini 6 maça çıkarttı ve şimdiye kadar ki en başarılı performansını ortaya koydu. Öte yandan konuk Galatasaray'ın ise deplasmanlardaki puan kaybı devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon deplasmanda çıktığı 10 maçta 16 puan kaybetti. Yalnızca 4 maçtan galibiyet alan Cimbom, bu süreçte 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray deplasmanda Ankaragücü, , ve Göztepe'yi yenebildi. Djalma'nin golünden sonra dönüş yapamayan Galatasaray, ligde ilk yarısını geride tamamladığı son 16 maçın 13'ünü kaybetti.

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