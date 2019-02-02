02 Şubat 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Barış Şimşek dün akşam Fenerbahçe, bugün Galatasaray'da

Alanyaspor - Galatasaray maçının VARı Barış Şimşek
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.02.2019

'ın, 'in 20. haftasında deplasmanda ile karşılaşacağı mücadelenin VAR hakemi oldu.

Spor Toto 'in 20. haftasında , bu akşam deplasmanda ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak maçı Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın 'i ise oldu. Şimşek, dün akşam 'nin sahasında 'yi 2-0 mağlup ettiği mücadelenin de VAR hakemiydi.

Aynı zamanda Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem' Asistan'ı (AVAR) olarak da görev yapacak.
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