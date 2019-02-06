06 Şubat 2019, Çarşamba

ALANYASPOR

Aytemiz Alanyaspor'da Göztepe hazırlıkları

Aytemiz Alanyasporda Göztepe hazırlıkları
ALANYASPOR
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019

pazar günü deplasmanda karşılaşacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü.

'in 21'inci haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan kulüp tesislerinde hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör gözetiminde gerçekleşen çalışmaya futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kuvvet çalışması yapan turuncu- yeşilli oyuncular, antrenmanı esneme hareketleriyle tamamladı.

Antrenmanda Sackey ve Obi takımdan ayrı çalışma yaptı. Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

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