Aytemiz Alanyasporda Göztepe hazırlıkları

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Aytemiz Alanyaspor'da Göztepe hazırlıkları
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019
Aytemiz Alanyaspor pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor kulüp tesislerinde hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde gerçekleşen çalışmaya futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kuvvet çalışması yapan turuncu- yeşilli oyuncular, antrenmanı esneme hareketleriyle tamamladı.
Antrenmanda Sackey ve Obi takımdan ayrı çalışma yaptı. Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
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