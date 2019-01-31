31 Ocak 2019, Perşembe

ALANYASPOR

Aytemiz Alanyaspor, Joel Obi'yi transfer etti

Aytemiz Alanyaspor, Joel Obiyi transfer etti
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 31.01.2019

Aytemiz , 'da forma giyen 'yi renklerine bağladı.

Aytemiz , 'nın takımında forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 'yi sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladı. Alanyaspor, 4 Şubat Pazartesi günü Nijeryalı futbolcuyla sözleşme imzalayacak.

Joel Obi de elinde Alanyaspor atkısıyla poz verdi. Ağustos 2018'de Torino'dan Chievo'ya olan Obi, orta sahada forma giyiyor. Bu sezon Chievo formasıyla ligde 11 maça çıkan Joel Obi, 1 gol attı. Joel Obi kariyerinde daha önce Inter ve Parma'da da forma giydi.

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