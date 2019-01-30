30 Ocak 2019, Çarşamba
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Alanya’ya Nijeryalı dinamo
Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 Giriş Tarihi: 29.01.2019
Süper Lig'de Sergen Yalçın'la çıkışa geçen Alanyaspor, transferde de boş durmuyor.
Takıma takviye arayışlarındaki turuncu-yeşillilerin, İtalya'da Serie A ekiplerinden Chievo Verona'da forma giyen Joel Obi'yle her konuda anlaştığı öğrenildi. 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha, Chievo'da bu sezon oynadığı 11 maçta 1 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli dinamo 17 kez de Nijerya forması giydi.
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