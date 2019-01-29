29 Ocak 2019, Salı

ALANYASPOR

Alanyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Alanyasporda Galatasaray maçı hazırlıkları
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Aytemiz , 'in 20. haftasında ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, Ankaragücü maçında ilk 11'de yer alan oyuncular koşuyla tamamladı.

Ankaragücü maçında sonradan oyuna giren ve yedek kalan futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Dayanıklılık koşusuyla tamamlanan antrenmanda sakatlığı bulunan Isaac Sackey ve Cenk Ahmet Alkılıç takımdan koştu.

Ankaragücü maçında sakatlanan Lucas Villafanez ile Serie A ekiplerinden Sassuolo ile anlaşan Merih Demiral da antrenmanda yer almadı.


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