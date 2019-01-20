20 Ocak 2019, Pazar

ALANYASPOR

Alanyaspor - Sivasspor maç sonucu: 2-0

Alanyaspordan muhteşem galibiyet
ALANYASPOR
Güncelleme Tarihi: 20.01.2019 Giriş Tarihi: 20.01.2019

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz ile DG karşı karşıya geldi. Sergen Yalçın'ın öğrencileri mücadeleyi 2-0 kazanarak ikinci yarıya 3 puanla başladı.

Aytemiz ile Demir Grup Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında karşılaştı. Ev sahibi takım mücadeleyi 2-0 kazanarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptı.

Alanyaspor'un gollerini 37. dakikada penaltıdan Campos ve 45. dakikada Junior Fernandes kaydetti.

3 puanı hanesine yazdıran Alanyaspor 21 puana yükselirken Sivasspor 24 puanda kaldı.

Alanyaspor'da yeni transferler Ozan Tufan ve Josef Sural ikinci yarıda oyuna girdi.

Alanyaspor gelecek hafta deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Sivasspor ise Trabzonspor'u konuk edecek.

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