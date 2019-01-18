Merih’e servet

Alanyaspor, kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki stoperin 3.5 milyon euro satın alma opsiyonunu kullandı, Merih’i iki katına Sassulo’ya sattı

Türkiye, Galatasaraylı Ozan Kabak'ın 11 milyon euro bonservisle Alman ekibi Stuttgart'a satılmasını konuşurken bir başka bomba haber Alanya'dan geldi. Fenerbahçe alt yapısından yetişen Merih Demiral'ı sezon başında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan kiralayan Aytemiz Alanyaspor, oyuncunun 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanıp bonservisini aldı.



G.SARAY'DA İSTİYORDU



İtalya Serie A ekibi Sassulo'nun Merih Demiral'ı transfer etmek istemesi üzerine böyle bir hamle yapan Alanyaspor, 20 yaşındaki stoperi 7 milyon euro bonservis bedeliyle Çizme ekibine sattı. A Milli Futbol Takımı'nda da görev yapan Merih Demiral'a Galatasaray'ın da talip olduğu ancak İtalyanlar'ın yüksek işi transferi bitirdiği ileri sürüldü. Transfer bir kaç gün içinde netlik kazanacak.