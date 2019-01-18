Merih’e servet
Alanyaspor, kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki stoperin 3.5 milyon euro satın alma opsiyonunu kullandı, Merih’i iki katına Sassulo’ya sattı
Türkiye, Galatasaraylı Ozan Kabak'ın 11 milyon euro bonservisle Alman ekibi Stuttgart'a satılmasını konuşurken bir başka bomba haber Alanya'dan geldi. Fenerbahçe alt yapısından yetişen Merih Demiral'ı sezon başında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan kiralayan Aytemiz Alanyaspor, oyuncunun 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanıp bonservisini aldı.
G.SARAY'DA İSTİYORDU
İtalya Serie A ekibi Sassulo'nun Merih Demiral'ı transfer etmek istemesi üzerine böyle bir hamle yapan Alanyaspor, 20 yaşındaki stoperi 7 milyon euro bonservis bedeliyle Çizme ekibine sattı. A Milli Futbol Takımı'nda da görev yapan Merih Demiral'a Galatasaray'ın da talip olduğu ancak İtalyanlar'ın yüksek işi transferi bitirdiği ileri sürüldü. Transfer bir kaç gün içinde netlik kazanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!