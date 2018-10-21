    21 Ekim 2018, Pazar

    ALANYASPOR

    Mesut Bakkal: ”Maçı ilk devre oynadığımız oyunla verdik”

    Maçı ilk devre oynadığımız oyunla verdik”
    ALANYASPOR
    Giriş Tarihi: 21.10.2018

    ’in 9. hafta maçında sahasında 'a 1-0’lık skorla mağlup olan Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör , ”Ayağı pas yapan bir Antalyaspor var. Biz bence maçı ilk devre oynadığımız oyunla verdik. Bundan bayağı bir çıkaracağımız dersler olduğunu düşünüyorum” dedi.

    Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü , oynanan maça 2 devreli bakmak gerektiğini aktardı. Teknik adam Bakkal, "Özellikle birinci devrede 2 takımın oynadığı ve tempo beni hiç tatmin etmedi. Yediğimiz bir gol ve arkasından sayılmayan bir gol ile Cisse'nin kaçırdığı bir gol var. Yani ilk devrede kısır bir futbol oynandı. Hiç keyif almadım diyebilirim, izleyenlerin de keyif almadığını düşünüyorum. İkinci devrede yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle oyunu o tarafa yıktık. Ceza sahasına sağdan ve soldan giren çok iyi pozisyonlar var ama bir türlü buluşamadık. Eğer buluşsaydı bu maçta puan veya puanlar alma şansımız yüksekti. Oyuncu saha dışı olduktan sonra oyuncu değiştirmemiz zorlaşıyor. Oyunda 10 kişi kalıyorsunuz. Ayağı pas yapan bir takımı var. Biz bence maçı ilk devre oynadığımız oyunla verdik. Bundan bayağı bir çıkaracağımız dersler olduğunu düşünüyorum. Antalyaspor'u da tebrik ediyorum. Bizim için çok önemli bir maçtı. Bu maçtan puan veya puanlar almak çok arzu ettiğim bir şeydi ve gideceğimiz yeri belli edecekti. 4 gün sonra maçını oynayacağız. Cezalılarımız var ama sakatlarımız iyileşti Allah'tan daha iyi futbol oynamak en büyük arzum" dedi.
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