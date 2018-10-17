    17 Ekim 2018, Çarşamba

    ALANYASPOR

    Aytemiz Alanyaspor’da derbi hazırlıkları sürüyor

    Alanyaspor derbi hazırlıkları sürdürdü
    ALANYASPOR
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    'in 9'uncu haftasında ile karşılaşacak Aytemiz , bu maçın hazırlıklarını yaptığı tek idmanla sürdürdü.

    lanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Fitness çalışmalarıyla devam eden antrenmanda dar alanda çabukluk içeren çift kale maç yapan futbolcular, antrenmanı esneme hareketleriyle tamamladı.

    Milli takımlarından dönen Tzavellas ve Sackey ile sakatlığı bulunan Cisse ise takımdan ayrı çalıştı.

    Antrenmanı başkan Hasan Çavuşoğlu ile 'a daha önce marş besteleyen sanatçı Mithat Körler de izledi. Turuncu-yeşilliler maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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