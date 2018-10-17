    17 Ekim 2018, Çarşamba

    ALANYASPOR

    Aytemiz Alanyaspor’da Antalyaspor maçı hazırlıkları

    Aytemiz Alanyaspor’da Antalyaspor maçı hazırlıkları
    ALANYASPOR
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    'de 12 puanla 10. sırada yer alan , sahasında konuk edeceği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Aytemiz , 'in 9'uncu haftasında pazar günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve fitness çalışmalarıyla başladı. Daha sonra dar alanda çabukluk içeren çift kale maç yapan futbolcular, antrenmanı esneme hareketleriyle tamamladı. Milli takımlarından dönen Tzavellas ve Sackey ile sakatlığı bulunan Cisse ise takımdan ayrı çalıştı. Alanyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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