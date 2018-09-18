    19 Eylül 2018, Çarşamba

    ALANYASPOR

    Süper Lig'de ender görülen pozisyon!

    Süper Ligde ender görülen pozisyon!
    ALANYASPOR
    Giriş Tarihi: 18.09.2018

    'de dün gece oynanan Alanyaspor-Trabzonspor maçında sahalarda ender görülen pozisyonlardan biri yaşandı. Tzavellas, kaleci Ufuk'u kutlamaya giderken topa elle dokundu. Beinsports yorumcusu eski hakem , bu pozisyonun penaltı olması gerektiğini savundu.

    Skorer - 'de dün gece oynanan Alanyaspor-Trabzonspor maçında yaşanan bir pozisyon geceye damga vurdu.

    Bir pozisyonda Yunan stoper Tzavellas, takım arkadaşı kaleci Ufuk'u kutlamak için yanına giderken topa elle dokundu. Beinsports yorumcusu eski hakem , pozisyonun penaltı olması gerektiğini savunurken şu yorumu yaptı: "Tzavellas'ın yaptığına bakar mısınız? Top oyunda. Buyrun. Bunu görsem vallahi de billahi de penaltı çalarım."

    Tümer Metin: Bravo hocam. Eli iyi yakaladın

    Yorumculardan ise "Bravo hocam. Eli iyi yakaladın" derken, ise "Her dokunmadan penaltı olmaz hocam" şeklinde konuştu.

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