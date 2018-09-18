Süper Ligde ender görülen pozisyon!

Süper Lig'de ender görülen pozisyon!
Spor Toto Süper Lig'de dün gece oynanan Alanyaspor-Trabzonspor maçında sahalarda ender görülen pozisyonlardan biri yaşandı. Tzavellas, kaleci Ufuk'u kutlamaya giderken topa elle dokundu. Beinsports yorumcusu eski hakem Bünyamin Gezer, bu pozisyonun penaltı olması gerektiğini savundu.
Skorer - Spor Toto Süper Lig'de dün gece oynanan Alanyaspor-Trabzonspor maçında yaşanan bir pozisyon geceye damga vurdu.
Bir pozisyonda Yunan stoper Tzavellas, takım arkadaşı kaleci Ufuk'u kutlamak için yanına giderken topa elle dokundu. Beinsports yorumcusu eski hakem Bünyamin Gezer, pozisyonun penaltı olması gerektiğini savunurken şu yorumu yaptı: "Tzavellas'ın yaptığına bakar mısınız? Top oyunda. Buyrun. Bunu görsem vallahi de billahi de penaltı çalarım."
Tümer Metin: Bravo hocam. Eli iyi yakaladın
Yorumculardan Tümer Metin ise "Bravo hocam. Eli iyi yakaladın" derken, Mehmet Demirkol ise "Her dokunmadan penaltı olmaz hocam" şeklinde konuştu.
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