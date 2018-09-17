    19 Eylül 2018, Çarşamba

    ALANYASPOR

    Mesut Bakkal: ”Trabzonspor'a iyi çalıştık”

    Mesut Bakkal: ”Trabzonspora iyi çalıştık”
    ALANYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 Giriş Tarihi: 17.09.2018

    Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör ,” 3 haftalık mağlubiyetten sonra 2 haftalık galibiyet iyi oldu" dedi.

    Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor , rakipleri 'un son haftalarda hücum gücü yüksek en iyi takımlardan biri olduğunu aktardı. Rakip kadroda bazı oyunculara dikkat çeken Bakkal, "Özellikle, Sosa, Yusuf Yazıcı, , Abdülkadir Ömür ve Rodallega gibi oyuncular topla buluştuklarında inanılmaz bir hücum etkinliği olan bir takımdı. Özellikle son haftalarda bu yüzde 65'leri bulmuştu. Ancak biz de geriye koşuda ligde liderdik. Geriye yerleşmeyi en yapan bizdik ama burada biraz eksikliğimiz de vardı. Bu da agresiflikti. Bunu da hafta içi iyi çalıştık" dedi.

    "Biraz daha dikkatli olmamız lazım"
    Oyuncularının taktik bağımlılıkları ve top kapmaları istekleri inanılmaz olduğunu belirten Bakkal, "Onlara teşekkür ediyorum. Bunu yaptıktan sonra da Efe, Ceyhun, Lucas ile dönen topları alarak sonuca gitmeyi başardık. Savunma iyi oynadı. Özellikle Merih ve Tzavellas inanılmaz oynadı. Kaleci Ufuk çok güven vermeye başladı. Biraz da iki maçtır pozisyon veriyoruz. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Özellikle Trabzon'u oyuna sokmayan, ikinci bölgede top kazanmayı bilen, kazandığıyla atağa giden takımımı kutluyorum. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Arkamızda olduklarında kazanmak daha kolay oluyor. Hayırlı olsun, 3 haftalık mağlubiyetten sonra 2 haftalık galibiyet, iyi oldu. Devam edeceğiz. Güzel bir puan 6 puan. Daha iyisini yapabilirdik ama 3 haftadan sonra kafayı kaldırık ve 2 galibiyet getirerek karakter gösteren oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

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