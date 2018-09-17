Aytemiz Alanyaspor 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor mücadelesinin dakika dakika özeti...

4. dakikada ceza sahasının sol çaprazında serbest vuruş kazanan Aytemiz Alanyaspor'da topun başına geçen Villafanez arka direğe ortaladı. Burada topa yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşu fileleri havalandırdı. 1-0



11. dakikada gelişen Trabzonspor kontratağında Sosa'nın ara pasında topla buluşan Rodallega, rakiplerini geçerek ceza sahasına sokuldu. Kalenin sağ çaprazına giren Rodallega buradan sert vurdu fakat kaleci Ufuk gole izin vermedi.



20. dakikada sağ kanatta serbest vuruş kazanan Trabzonspor'da topun başına geçen Olcay kalenin önüne ortaladı. Burada topa yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşu gol çizgisini geçti fakat karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya pozisyonun ofsayt olduğunu işaret ederek golü iptal etti.



24. dakikada Ceyhun, Efecan ve Villafanez üçlüsü birbirleriyle tek pas yaparak topu ceza sahasına taşıdı. Burada Efecan'ın topu önüne sürmesiyle gelişine şut çeken Villafanez'in vuruşunu kaleci Onur güçlükle kornere çeldi.



31. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un top kaybıyla atağa geçen Trabzonspor, sağda Yusuf'un ortasında Rodallega'nın kafa vuruşunu kaleci Ufuk engelledi. Kaleciden dönen topu kontrol eden Olcay'ın sert vuruşu kaleci Ufuk'u geçti ancak Merih Demiral topu gol çizgisinden çevirerek, golü engelledi.

47. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Onazi'nin arka direğe doğru havalandırdığı topa Pereira hareketlenerek vuruşunu yaptı. Top kaleci Ufuk'u geçerek uzak direğin hemen yanından dışarıya gitti.



51. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Pereira'nın ortasında arka direğe düzülen topu Baiano kornere gönderdi.



61. dakikada sol kanattan Ceyhun'un ortasında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda Onur gole izin vermedi. Seken topu Cisse bir kez daha tamamlamak istedi ancak top yan ağlarda kaldı.



82. dakikada sağ kanattan Pereira'nın uzun kullandığı taç atışında Merih topu kesti. Seken topla buluşan Yusuf'un sert şutunda kaleci Ufuk topu iki hamlede kontrol etti.



84. dakikada Amiri sol kanatta rakibinden sıyrılıp arka direğe ortasını yaptı. Merih, Rodallega'dan önce kritik bir hamle daha yaparak topu kornere gönderdi.



90. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes, sol çizgide tüm rakiplerinden sıyrılıp topu içeriye çevirdi ancak Cenk Ahmet topa dokunmayı başaramadı.