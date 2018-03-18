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    18 Mart 2018, Pazar

    ALANYASPOR

    Süper Lig futbolcuları kaza geçirdi!

    Süper Lig futbolcuları kaza geçirdi!
    ALANYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Aytemiz 'da Lucas, Douglas ve Maniatis’in içinde bulunduğu araç kaza yaptı.

    'lu futbolcular Lucas, Douglas ve Maniatis'in içinde bulunduğu araç, Göztepe maçı sonrasında kaza yaptı. Büyük maddi hasar oluşan kazada, futbolcuların kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

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