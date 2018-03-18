18 Mart 2018, Pazar
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Süper Lig futbolcuları kaza geçirdi!
Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da Lucas, Douglas ve Maniatis’in içinde bulunduğu araç kaza yaptı.
Alanyaspor'lu futbolcular Lucas, Douglas ve Maniatis'in içinde bulunduğu araç, Göztepe maçı sonrasında kaza yaptı. Büyük maddi hasar oluşan kazada, futbolcuların kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
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