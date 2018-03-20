Alanyaspordan seyirci rekoru

Alanyaspor, 1-1 berabere kaldığı Göztepe maçında bugüne kadar resmi karşılaşmalardaki en yüksek seyirci sayısına ulaştı.

Karşılaşmayı 7 bin 772 biletli seyirci izlerken, bu sayı çocuklarla birlikte 9 bini buldu. Turuncu- yeşillilerin başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligde kalma yolunda tribünlerin tamamına yakınını doldurarak takıma destek veren taraftarlara teşekkür etti. Başkan Çavuşoğlu, kalan 8 haftada bu ilginin artarak devam edeceğine inandığını belirtti