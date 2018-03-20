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    20 Mart 2018, Salı

    ALANYASPOR

    Alanyaspor'dan seyirci rekoru

    Alanyaspordan seyirci rekoru
    ALANYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    , 1-1 berabere kaldığı Göztepe maçında bugüne kadar resmi karşılaşmalardaki en yüksek seyirci sayısına ulaştı.

    Karşılaşmayı 7 bin 772 biletli seyirci izlerken, bu sayı çocuklarla birlikte 9 bini buldu. Turuncu- yeşillilerin başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligde kalma yolunda tribünlerin tamamına yakınını doldurarak takıma destek veren taraftarlara teşekkür etti. Başkan Çavuşoğlu, kalan 8 haftada bu ilginin artarak devam edeceğine inandığını belirtti

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