Alanyaspordan seyirci rekoru

20 Mart 2018, Salı
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Alanyaspor'dan seyirci rekoru
Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018
Alanyaspor, 1-1 berabere kaldığı Göztepe maçında bugüne kadar resmi karşılaşmalardaki en yüksek seyirci sayısına ulaştı.
Karşılaşmayı 7 bin 772 biletli seyirci izlerken, bu sayı çocuklarla birlikte 9 bini buldu. Turuncu- yeşillilerin başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligde kalma yolunda tribünlerin tamamına yakınını doldurarak takıma destek veren taraftarlara teşekkür etti. Başkan Çavuşoğlu, kalan 8 haftada bu ilginin artarak devam edeceğine inandığını belirtti
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