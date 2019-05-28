28 Mayıs 2019, Salı

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor'un forveti Cikalleshi'ye milli davet

Akhisarsporlu Cikalleshi'ye milli davet
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 28.05.2019

'un forvet oyuncusu Sokol Cikaleshi, 'nın aday kadrosuna çağrıldı.

Arnavutluk'un 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () Elemeleri'nde oynayacağı İzlanda ve Moldova maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroya, 'dan Sokol Cikalleshi de davet edildi.

Teknik Direktörü Edoard Reja, düzenlediği basın toplantısında, gerekli değerlendirmeyi yapmak için zaman ihtiyacı olduğunu söyledi.

Zamanının kısıtlı olduğuna ve bu yüzden daha önce de kadroda yer alan futbolcuları almayı tercih ettiğini aktaran Reja, "Hedefimizi hepiniz biliyorsunuz, o da Avrupa Şampiyonası'na ulaşmak." dedi.

Reja, Arnavutluk'un EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında 'ye 2-0 yenilmesinin ardından görevine son verilen Christian Panucci'nin yerine getirilmişti.

Arnavutluk, 8 Haziran'da deplasmanda İzlanda, 11 Haziran'da ise evinde Moldova ile karşılaşacak.

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