20 Haziran 2019, Perşembe
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3 SEZONDA 63 GOL ATTI
Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de fileleri 16 kez havalandıran 34 yaşındaki santrfor, 2015-16'da Türkiye kariyerine başladığı Demirspor'da ilk sezonunu 23 golle tamamladı. Ertesi sezon 24 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, iki gol krallığı yaşadı ve 3 sezonda 63 golün altına imza atmayı başardı.
Mickael Pote, Dadaş oldu
Giriş Tarihi: 20.06.2019
Süper Lig’den düşen Erzurumspor’un Adana Demirspor’la yollarını ayıran gol makinesi Mickael Pote’yle imza aşamasına geldiği öğrenildi.
Süper Lig'e vakit kaybetmeden tekrar geri dönmek isteyen Erzurumspor, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Teknik direktörlük görevine Muzaffer Bilazer'i getiren Dadaş'ın, Adana Demirspor'dan ayrılan Beninli yıldız golcü Mickael Pote ile imza aşamasına geldiği öğrenildi.
3 SEZONDA 63 GOL ATTI
Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de fileleri 16 kez havalandıran 34 yaşındaki santrfor, 2015-16'da Türkiye kariyerine başladığı Demirspor'da ilk sezonunu 23 golle tamamladı. Ertesi sezon 24 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, iki gol krallığı yaşadı ve 3 sezonda 63 golün altına imza atmayı başardı.
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