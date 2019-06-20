20 Haziran 2019, Perşembe

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Mickael Pote, Dadaş oldu

Mickael Pote Dadaş oldu
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 20.06.2019

’den düşen Erzurumspor’un ’la yollarını ayıran gol makinesi ’yle imza aşamasına geldiği öğrenildi.

'e vakit kaybetmeden tekrar geri dönmek isteyen Erzurumspor, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Teknik direktörlük görevine Muzaffer Bilazer'i getiren 'ın, 'dan ayrılan Beninli yıldız golcü ile imza aşamasına geldiği öğrenildi.

3 SEZONDA 63 GOL ATTI

Geçen sezon 1. Lig'de fileleri 16 kez havalandıran 34 yaşındaki santrfor, 2015-16'da kariyerine başladığı Demirspor'da ilk sezonunu 23 golle tamamladı. Ertesi sezon 24 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, iki gol krallığı yaşadı ve 3 sezonda 63 golün altına imza atmayı başardı.
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