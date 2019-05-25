25 Mayıs 2019, Cumartesi

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor'dan Süper Lig'e sessiz veda

Akhisarspor'dan Süper Lig'e sessiz veda
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 Giriş Tarihi: 25.05.2019

'in son hafta maçında , ligden düşmesi kesinleşen Akhisarspor'la sahasında golsüz berabere kaldı.

'den düşmesi kesinleşen Akhisarspor, son hafta maçında deplasmanda ile karşılaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.

Bu beraberlikle Atiker Konyaspor, sezonu 44 puanla tamamladı. Daha önce küme düşmesi kesinleşen son sıradaki Ege temsilcisi ise 27 puanla Süper Lig'e veda etti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

Spor Lig'in 34. haftasındaki Atiker Konyaspor-Akhisarspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

8. dakikada Regattin'in ceza sahası içerisinde yaptığı sert vuruşta, kaleci topu uzaklaştırdı.

17. dakikada Manu'nun ortası sonrası Barbosa'nın bekletmeden vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.

19. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Hurtado'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Halil Yeral'da kaldı.

Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

75. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içerisinde pasında topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

76. dakikada Milosevic'in uzaktan sert şutunda kaleci Halil Yeral topu güçlükle kornere çeldi.

80. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içerisinde topuk pasında, Jonsson'un gelişine vuruşunda topu kaleci Halil Yeral kornere çeldi.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kapluhan, Utku Tunavelioğlu

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay (Dk. 87 Mücahit Can Akçay), Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hurtado (Dk. 56 Fofana), Milosevic, Yatabare (Dk. 67 Jahovic)

Akhisarspor: Halil Yeral, Vrsajevic, Rotman, Musa Nizam, Kadir Keleş, Eray Ataseven (Dk. 72 Ali Kaan Güneren), Aykut Çeviker (Dk. 90 1 Doğukan Nelik), Zeki Yavru, Regattin, Barbosa (Dk. 87 Gökmen Aydoğdu), Manu

Sarı kartlar: Dk. 49 Uğur Demirok, Dk. 61 Fofana (Atiker Konyaspor)

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