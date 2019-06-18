18 Haziran 2019, Salı

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak dönemi

Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak dönemi
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 18.06.2019

Spor Toto 1. Lig'e düşen Akhisarspor, 'i 'e taşıyan teknik direktör ile anlaştı.

Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, yaptığı açıklamada, 'e veda ettikten sonra yeni sezon için görüştükleri 'la anlaştıklarını söyledi. Eryüksel, Mehmet Altıparmak'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.

Mehmet Altıparmak da hedeflerinin Akhisarspor'u tekrar Süper Lig'e taşımak olduğunu belirterek "Akhisarspor, bu hedefe ulaşacak potansiyele sahip. İç transferi hallettikten sonra gerekli yerlere takviyeleri yapacağız." dedi.

2017-2018 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşıyan Mehmet Altıparmak 2018-2019'da da 'le aynı başarıyı yakalamıştı.



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